恒指昨跌98點，收報25,626點，成交金額678億元。中美如期互相加徵新關稅，市場反應不大，但周末期間香港多處出現警民衝突，政法委的「月圓之夜」論令市場擔心中央後續部署，港資股全面受壓，是拖累恒指下跌的主因。但A股表現強勢，市場憧憬中央加大刺激力度，滬深兩市分別大升1.3％及2.3％，仍處低位的中資券商股可小注。

警方反對民陣遊行集會申請，未能阻止市民上街，並且很快再爆發大規模警民衝突，警方更曾連開兩槍嚇退示威者。衝突過後，中央政法委的微信公眾號「長安劍」在9月1日凌晨發文，指示威者犯下暴行，不要再幻想蒙面就能躲過；又稱「離月圓之夜還有幾天」，籲他們自己「掰着手指算一算」。市場很自然擔心中秋節或為中央定下的平亂死線，而從時間上看，9月中出手解決問題，一旦出現變數，也有大約兩周時間處理，不會影響到10月1日國慶七十周年，時間上也合理。

「月圓夜快到」 止暴死線似落實

但即使中央決定要止暴，除了出動武裝部隊南下外，還有很多選擇。事實上，香港警方的武力程度已相當「狠」，從鏡頭所見不少示威者被捕時都被扭斷肢體，警方又敢於衝入有大量普通市民的港鐵車廂內施襲拘捕，更已兩度向天開槍驅散示威者，使用武力已全無限制。與示威者沒有「牙齒印」的武警或解放軍未必能更狠，除非中央有意讓他們南下開槍，否則武裝部隊南下，從止暴角度看意義不大。反而部隊南下後示威者卻完全消失，面對一個沒有對手的空城，局面更尷尬。

局勢一日未穩 港資股易跌難升

市場更多是關注《緊急法》，一旦實施，不少政界人士均認為是變相宣布終結一國兩制。但坦白說，當警方使用武力時不受任何限制，本身就與軍隊沒有多少分別，又何須宣布《緊急法》？沒有《緊急法》之名卻行該法之實，既不影響外資眼中的兩制，又能有效止暴，正常來說都不會選擇派遣部隊南下。舉例說，若警方增派防暴警甚至速龍小隊，在港鐵站、重要公共設施和街道長期駐守，示威者其實很難聚集和與之對抗的。

市場反應仍是對港資股避之則吉，除了周末的警民衝突外，還有摩通大舉下調本地地產股及收租股評級和目標價，筆者昨日推介的信和置業（0083）就被下調至減持，目標價僅9.7元，結果股價也大跌3.4％。筆者仍然認為，在本港局勢未穩定前，港資股仍是易跌難升，只是從估值角度看已非常吸引，即使樓價和租金下跌也有頗大的安全邊際，只是何時才是最低點很不好說。

A股買盤積極 投資者風險胃納高

金融委定調金融工作重點，今後加大逆周期調節力度、實施積極的財政政策、為更多長期資金持續入市創造良好條件。中央立場已明顯轉向穩增長，加大逆周期調節力度或是對LPR下降幅度感到不足，預料更多寬鬆措施將出台；積極財政政策應該是允許發行更多地方債、專項債。至於要為資金持續入市創造條件，則反映股市在中央的地位一直很高。值得留意，昨日滬深兩市升幅頗大，但A50指數和滬深300指數都跟不上，反映升市由中小創主導，投資者風險胃納很高；而兩市成交金額逾5000億元人民幣，買盤亦相當積極，仍處低位的中資券商股可小注冷吼。

張兆聰