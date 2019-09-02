踏入9月，多家銀行都推出高息定存。恒生銀行（0011）指出，自今日起至本月底，經恒生個人e-Banking、恒生個人流動理財服務應用程式、恒生電話理財熱線或到分行以「合資格新資金結餘」， 設立4個月港元定期存款，存款額10萬元或以上，年利率2.4厘。若以10萬元存款為例，敍造4個月定存，可獲利息800元。

渣打銀行則把港元「高息馬拉松活期存款」戶口的優惠延至年底，起存額為10萬元。該行採息率遞增的方法，分3階段，由即日起至10月31日的活期存款年息為1.6厘，11月1日至12月1日則為2厘，12月2日至12月31日則為3厘。若在明年1月底前維持有300萬元或以上的活期資金，更額外有現金回贈5000元起。

中小型銀行同樣積極，並集中搶奪大額存款，大新銀行（2356）今日起全線加息，最高加至2.7厘，起存額100萬元，存期為6至12個月，而3至6個月亦有2.6厘。如果起存額較低，2萬元至10萬元，年息亦有最高2.5厘。

工銀亞洲則推出2.6厘年息的188天港元定存，但存款額要500萬元或以上，且只適用於新客戶。但存款額10萬元至80萬元，年息亦有2.45厘。優惠期截至本月30日。

創興銀行（1111）今日起把港元定存年息最高加至2.5厘，適用於100萬元或以上的新資金，存期為6個月。

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