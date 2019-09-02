神洲控股（0861）管理層就上半年業績舉行電話會議，上半年集團整體毛利率為17.9%，但智慧城市分部毛利率由40.0%下跌至15.7%，首席財務官張美珠表示，集團承接不少政府項目，上述項目收益主要在下半年才入賬，有信心下半年收入及毛利比去年優勝。

神洲控股上半年盈利大減99.8%至26萬元，張美珠解釋，去年集團出售子公司而錄得一次性投資收益，強調上半年營業利潤有上升。雖然集團未有派發中期息，但問及全年派息水平會否改變，張美珠表示，會維持35%的派息比率。

期內智慧產業鏈收入增長43.87%至23.5億元，經營利潤轉虧為盈至4,296萬，去年同期虧損875萬元。首席運營官郭鄭俐表示，隨著客戶開拓東南亞市場，帶動其智能倉儲解決方案發展。管理層又稱，目前公司市值被低估，智慧城市業務和物流業務發展不俗，會著力考慮分拆上市。

上半年神洲控股的現金減少淨額為6.57億元，現金流仍為負數，張美珠表示，現金流出情況大為改善，去年同期現金減少淨額為17.66億元，她又稱，部分現金用於降低負債，而且集團仍在投入資源發展業務，故出現負現金流情況。