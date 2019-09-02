幾天前，WhatsApp傳來一則消息，我沒有核實真偽，意思大致如下：有舖位開價3000萬，買家還價1600萬，業主減價到2100萬，最後交易不成。朋友說，在這個時間放盤賣樓，是自取其辱。如果這是真事，時機確實欠佳，但若業主是債主臨門，又或要錢應急，不問價沽舖，可能是唯一方法。

軍法統治下 人身財產不受保障

特首講過，她不排除採用任何現有法例來恢復社會秩序，包括《緊急法》。在外國，相類似的法例就是戒嚴，也可以稱為軍法統治。在軍法統治下，人民的財產和言論自由基本上失去法治的保障，因為在戰爭狀態下，政府首要任務是消滅眼中的敵人，敵人會散播動搖軍心的訊息，所以言論自由要取締；政府亦隨時要徵用民間（無論是敵人還是人民）的財富應付戰爭，私有產權自然失去平常法例的保障。

目前香港的建制派有一種看法，香港的動亂，來自外國勢力。那麼，如果《緊急法》通過，政府會否用法例所賦予的權力，對付這些外國勢力？在港的外國人會否都有可能成為目標？不要忘記，早前就有加籍或英國領事館的人在大陸被捕，《緊急法》在港實施後，香港的8萬個美國人、40萬加拿大人、數以十萬計的澳洲人、英國人、歐洲人、日韓等僑民，加上來超過100萬以上，他們會否失去基於一國兩制下財產、言論和人身自由安全的保障？這一定是各國政府必須思考的問題，因為兩個加國人士在大陸被捕，已經弄得杜魯多政府焦頭爛額，多次向美國總統特朗普求助。過百萬海外僑民在港的安危，沒有政府可以置之不理。

倘引發撤僑撤資 極速隊冧樓市

《緊急法》的通過，意味西方政府需要考慮在港撤僑，人才和資金都可能在短時間撤出香港，對金融市場和樓市一定有極大影響。上述舖位那種不問價沽貨的情况，會更頻密地出現。我在三四年前的投資講座說過，地產市道最大的敵人，就是社會動盪不安和戰爭，因為地產的流動性太低了，所以我的長期投資策略，是流動資產（股票、債券、黃金、現金等）和地產各佔一半。當時在場的觀眾，聽見我為社會動盪和戰爭而擔心，都覺得不可思義。正如我早早提出中美陷入修昔底德陷阱，爭霸戰愈演愈烈，早已超出貿易戰的範疇，到現在，卻仍然有人覺得侵叔只是生意佬，有些人墮進了迷思，是不會願意醒覺的，直至遇到那位賣舖的業主，給人殺價殺到一頸血為止。

連累祖國受制裁 林鄭「功勞」大

如果林鄭真的實施《緊急法》，我相信她會成功打冧香港樓市，功效會比「明日大嶼」有效和迅速，可是，連累的就不止是香港。就在政府放風《緊急法》之前數日，侵叔也祭出他的《國際緊急經濟權力法》，有權命令美國企業撤出、並像制裁伊朗般制裁敵對國家。我當然不希望林鄭再拖祖國下水，祖國已經要面對美國的關稅，如果連內銀和領導人都受到美國的制裁，世界局勢將會一發不可收拾，不堪設想。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

王弼