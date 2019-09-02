本港反修例社會運動尚未平息，恒指首8個月亦轉跌110點或0.4%，遠遠跑輸全球股市；今期封面故事專訪旗下基金年初至今回報近26%的豐盛金融資產管理董事黃國英分析最新形勢。他透露，今年基金表現理想，原因是持有的美國科技、電子支付及零售股跑出，加上買中不少內需股，而且第二大持股中海物業（2669）亦有強勁表現。不過，他擔心本港社會持續動盪，將對普羅大眾有不利影響，拖低香港公司的估值，故旗下基金近日已將「本地薑」股票的比例由兩成多減至略高於一成。

由港府擬修訂逃犯條例所觸發的社會動盪由6月上旬至今已兩個多月，事件仍然尚未平息，恒指上周下跌454點或1.74%，整個8月則大跌2053點或7.39%，拖累首8個月轉升為跌下挫121點或0.47%，不單遠遠跑輸內地A股滬深300指數期內26.2%的升幅，與美股三大指數道指、納指及標指，以至MSCI環球指數比較亦相形見絀（見圖）。

靠內需谷經濟 早前掃全球消費股

雖然港股今年首8個月表現不濟，不過，由土生土長的香港人黃國英管理的股票基金期內卻表現突出，回報高達26%。黃國英在上周五收市後接受專訪表示，該基金目前持有逾100隻股票，當中美股、中資股、本地股及其他股票（包括歐洲、日本、澳洲及內地A股等）分別佔約40%、20%至30%、10%至15%及10%至20%，旗下基金年初至今的理想表現亦由多個不同市場貢獻，他首先由最強勢的美股開始談起：「我們持有亞馬遜等雲計算相關科技股今年股價上升不少外，亦買中兩隻國際信貸評級股標普及穆迪，因為全球債券市場的投資趨勢是去中介化，投資者現可經網上平台買債，由銀行作中介的角色淡化，這會增加全球債市的交投及規模，而且標普是三大國際信貸評級公司中首間打入中國市場開設辦公室的，故我們亦比較重倉標普。另外，我們在支付股亦賺取可觀回報，包括Visa、Mastercard及PayPal，早前更已沽出PayPal鎖定利潤及換馬美國運通。」

黃國英分析，從目前全球有近16萬億美元國債處於負利率，市場預測全球經濟在未來一段相當長時間將處於低增長及低通脹，環球央行的利率亦會繼續下跌，銀行股日後可賺到的息差將減少，故該板塊現正處於熊市。另外，由於全球兩大經濟體美國及中國的貿易戰反覆升溫，此舉除會擾亂全球供應鏈外，亦會令不明朗因素增加，大部分製造業企業因此放緩擴大產能的計劃，不利未來盈利增長，故該板塊亦難以看好。

作為比較，由於美國的減稅政策可推動消費，中國亦正積極刺激內需穩定經濟增長，加上全球主要國家亦已明白鼓勵國民增加消費對經濟的重要性，故此有品牌的消費股可以看好，「目前瑞士跨國食品和飲料公司雀巢（Nestle SA）可以負利率發行債券，反映市場對其業務穩定增長的信心，債券持有人願意向雀巢付取利息作為存款保險費（custody fee），可見雀巢實屬『消費霸權』。雀巢預測市盈率約25倍，當然不算低，但對比的盈利收益率約4厘，投資雀巢股票遠較買其債券要倒貼利息吸引」。

基於上述分析，黃國英旗下基金早前已一次過買入全球「霸權消費股」，例如美股Costco、百事可樂及寶潔公司、歐股雀巢、中資股華潤啤酒（0291）、青島啤酒（0168）及海底撈（6862）等，這批股份近月股價表現突出，對基金的表現亦屬正面。

2015年薦中海物業 至今升逾1.5倍

另外，黃國英在《Money Monday》第22期封面故事（2015年11月9日出版）的專訪中已透露，中海物業（2669）是旗下基金三大持股之一。他透露，旗下基金在過去3年多以來一直持有該龍頭物業管理股，期內更買入同業碧桂園服務（6098）及雅生活服務（3319），該板塊今年以來大漲小回，旗下基金亦得益不少，「當年向你們介紹中海物業後，該股股價至今回報十分理想（編按：中海物業上周收報4元，與第22期出版前的1.55元比較，升幅逾1.5倍，見圖），我們基金不單買中該優質股，並且一直持有至今，目前該股是基金在騰訊（0700）以後的第二大持股」。

內地雲計算增長快 持騰訊阿里金軟

黃國英近年一直看好中資科網龍頭股阿里及騰訊，雖然騰訊上季廣告業務增長放緩，拖累股價近日跑輸大市，但旗下基金仍然重倉騰訊為第一大持股。他解釋，全球網上廣告市場轉弱屬大勢所趨，騰訊亦難免受影響，惟瑕不掩瑜，騰訊與阿里一樣，增長迅速的雲計算業務才是投資亮點，「美國雲計算市場的興起，造就了兩隻超級股王亞馬遜及微軟，兩者市值均增加4000億至5000億美元，這也是合理的，雲計算等於企業將資訊科技服務外判，可以節省成本及提升效率，實屬大勢所趨。暫時中國雲計算科技落後美國約2至3年，差距不算太大，我相信中國雲計算市場將重演美國高速增長的故事，最受惠的便是騰訊及阿里兩大龍頭股，尤其是近月中美關係緊張，中國官方機構一般不會使用美國企業的雲計算服務，有利本土企業」。

除了騰訊及阿里兩大內地雲計算龍頭股外，黃國英透露，旗下基金近日亦買入同樣從事雲計算業務、並且正在安排分拆旗下辦公軟件業務於上海科創板上市的金山軟件（3888）。

記者：葉創成