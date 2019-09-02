在本港從事遊艇經銷的公司遊艇國際申請創業板上市，除了是香港首隻遊艇股之外，主席兼創辦人胡禮賢亦與88歲藝人黃夏蕙的長子同名，本報昨日曾欲向黃夏蕙求證，但未能取得聯絡。據招股初步文件顯示，遊艇國際現時代理4個遊艇品牌，雖然之前兩個財年純利均逾1500萬元，但截至今年4月的財年卻虧損74.7萬元。

代理4遊艇品牌 上財年虧損75萬

遊艇國際初步招股文件顯示，現年55歲的胡禮賢於2014年創辦公司，公司主要從事豪華及中高端品牌的一手遊艇銷售，亦有二手遊艇及其他配套配件銷售業務，以及遊艇保養及維修服務。目前主要代理兩個遊艇豪華品牌Absolute及Azimut，以及兩個中高端品牌Four Winns及Zar Formenti。當中以來自銷售Azimut的收入貢獻最大，截止今年4月財年佔總收入的73.5%，其次是佔19.2%的Absolute，Four Winns及Zar Formenti分別佔1.1%和0.5%。

引新鴻基前執董入股

財務資料顯示，公司2017及2018年4月底止兩個財年分別錄得1603.2及1557.5萬元的純利，但上財年盈轉虧，蝕74.7萬元。公司指主要是上財年加強Azimut大型遊艇銷售，但毛利相對較低影響；及上財年行政開支大增76%所致。

遊艇國際控股上市前引入的兩名股東亦非等閒，包括了新鴻基公司（0086）前執董、現職齊家控股（8395）主席唐登，以及伙拍永隆伍氏第三代一同創辦財務公司「永時信貸」的地產商人江晉林。如遊艇國際控股能成功上市，在公開發售完成前，兩人將持股6.7%（見圖）。