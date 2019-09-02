港股全日表現反覆，午後跌幅一度再接近200點，全日最低見25502點，尾市跌幅逐步收窄，收跌98點或0.4%，報25626點，高低波幅約160點，成交678億元；國企指數尾市拗腰反彈，收報10103點，升20點或0.2%，成交194億元。

騰訊（0700）尾市愈升愈有，收市升近2%，報331.2元；平保（2318）升0.3%；建行（0939）跌0.2%；友邦（1299）跌0.4%。

地產股顯著受壓，信置（0083）跌幅由頭帶到尾，收市跌3.4%，報10.82元；新地（0016）跌2.8%；九倉置業（1997）跌2.4%；新世界（0017）及恒地（0012）挫逾1%。

港鐵（0066）受示威活動影響，車站設施受損，一度挫近4%，低見43.65元，創近7個月低位，股價全日跌3%，報44元，連跌三日。

濠賭股受到8月博彩數據欠佳拖累，早段一度大跌，惟尾市跌幅略為收窄。金沙（1928）收跌2%；銀娛（0027）跌1%；澳博（0880）挫逾2%；永利澳門（1128）跌2.4%；美高梅（2282）亦跌2%。

個別資源股跑出，神華（1088）收市升3.7%；兗煤（1171）上市以來首次派中期息，兼每十股送現金股利10元，股價飆升18%，報8.06元。

醫藥股亦做好，中國生物製藥（1177）續創逾一年高，收升1.4%，報11.82元；石藥（1093）升2.04%。