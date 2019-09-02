共享空間快速崛起，近年不少機構研究共享空間與本港甲級寫字樓的關係。仲量聯行報告指出，共享空間需求與大市方向相反，近年不少業主希望以共享工作間填補寫字樓的空置樓面，鑑於租賃需求暢旺，估計短期內大幅減租機會不大，企業愈來愈關注營運規劃，預計共享空間需求將增加。根據該行數據，本港甲級寫字樓空置率在過去一年顯著上升，其中東九龍逾12％。

商界人士：經濟逆轉 或成削成本目標

不過，有不願具名的商界人士表示，近年不少大型企業為減低租務壓力，將部分後勤部門安置在共享空間，例如一家國際大型銀行資訊科技部門，目前就有不少員工在共享空間上班；但當經濟一旦逆轉，租賃彈性較大的共享空間可能成為削減成本的主要選擇之一。

根據Google Trend搜尋數據，過去12個月有關「共用工作空間」為主題的搜尋，搜尋最高峰點為今年2月24日至3月2日；其次是去年12月2日至8日；第三是今年7月7日至13日，似乎近月本港爆發社會運動，暫時對共用空間的熱度未有太大影響。

有別於傳統收租方式，共享空間營運模式更靈活，這或是一種競爭優勢，一方面業主會承擔部分裝潢成本，減輕營運商開發成本，另一方面業主可引入科技及提升空間使用率，協助租戶同時建立社區關係及商業生態圈。

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