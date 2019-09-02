新天綠色計劃回A 或成為股價催化劑

恒指低開96點後在25600點爭持，早市中段急轉，最多跌222點，低見25502點，但很快回穩，中午收報25602點，跌122點或0.47%；國指中午倒升3點。大市成交疲弱，只有365億元。

醫藥股繼續做好，中生製藥（1177）升近4%，石藥（1093）升近2%。重磅騰訊（0700）升2%，平保（2318）升1%。兗煤（1171）半年多賺兩成並首次派息，股價急升一成半，連帶神華（1088）升逾2%。不過，香港局勢不穩，地產、銀行、公用、房託有沽壓，信置（0083）、中銀香港（2388）等跌4%、2%。澳門賭收遜預期，濠賭股受壓。

華能新能源（0958）獲大股東計劃私有化，股價急升，其他新能源股亦受追捧。新天綠色（0956）上半年風電業績穩步增長，天然氣盈利能力大幅提升，帶動半年純利增長近兩成。未來公司仍會加大天然氣投資，加上回歸A股上市計劃，有望成為業績及股價催化劑。走勢方面，該股月初以來反覆回升，10天線已回升並升穿20天線轉穩，今早升穿50天線進一步向好，短線有機會上試2.25元阻力，入市止蝕位可以1.95元。

劉思明

明報資深評論員