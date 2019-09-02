香港中旅（0308）公布中期業績，上半年股東應佔溢利錄得4.19億元，按年上升11%，收入錄得22.2億元，按年增7%。期內旅遊景區及相關業務錄得2.16億利潤，按年上升45%，酒店業務盈利按年升10%至789萬元，客運業務盈利下滑94%至419萬元。集團派中期息每股3港仙，與去年相同。

近月香港反修例示威升級，多處爆發警民衝突，內地來港訪客大幅減少亦影響本港酒店入住率大幅下滑。中旅董事局主席兼執董傅卓洋表示，近期香港局勢影響酒店業務，預計全港酒店行業收入都下跌約30%。他未有透露公司旗下維景酒店收入情況，只是指公司「與大趨勢相同」。

網上訂房資料顯示，公司旗下旺角維景酒店雙床房一晚現需約350元，遠低於過千元的歷史高價。而旗下另一間銅鑼灣維景酒店標準客房一晚報價則為約580元，該酒店此前於旺季曾飆升至約2000元一晚。雖然酒店價格有所下跌，但中旅副總經理陶曉斌表示，雖然有同業要求員工放無薪假，但公司絕無考慮過採取類似措施。他續指，公司酒店依然盈利，並且好過同行。

傅卓洋表示，希望香港的不安定局勢僅是階段性，而港府可以有效干預改變局勢。他補充，公司無法改變大市，但會控制成本，提升其他業務的溢利以維持總體盈利。

中旅此前以513萬元出售旗下旅行社業務港中旅港澳遊，傅卓洋表示，集團會逐步退出非優勢行業，未來將以投資旅遊目的地為主。中旅財務總監陳皓表示，退出旅行社業務將為集團下半年減少7至8億元的收入，但相信其他優勢業務會持續盈利。

記者：馬迪帆

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