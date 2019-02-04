中美昨日(1日)起正式向對方執行新一輪貨品關稅。中國8月財新PMI重越榮枯分界線。港股在9月開局首日表現向下，曾跌逾200點。

恒指今早開市已跌穿10天線(25872點)和20天線(25834點)，低開96點，報25627點，開市後跌幅逐步擴大，曾低見25502點，創接近8個月低位，最多下挫222點，上午11時後跌幅收窄，半日收報25602點，下跌122點，成交額364億元。

中生製藥（1177）半日升2.6%，收報12.08元，是升幅最大的藍籌；信置（0083）半日跌3.93%，收報10.76元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.91%，收報331元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點；友邦（1299）跌0.98%，收報75.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。

濠賭股受8月份博彩數字欠佳拖累而向下，澳博（0880）跌3.78%，收報7.13元；金沙中國（1928）跌3.51%，收報34.35元；銀娛（0027）跌2.74%，收報47.85元。

摩通發表報告，指本港地產股由高峰至今已下跌達19%，但相信仍未完全反映近期因素，料股價仍將進一步下滑。本地地產股受壓，新地（0016）跌2.07%，收報108.8元；恒地（0012）跌1.92%，收報35.8元；新世界（0017）跌1.64%，收報9.62元。

港鐵（0066）接連受到示威活動影響，車站設施受損及個別車站需全日暫停運作，股價連跌三日，今早曾最多下挫3.8%，低見43.65元，創自今年2月以來低位，半日跌3.19%，收報43.95元。

華能新能源（0958）大股東提私有化。股份今早復牌，曾飈約兩成，半日升18.43%，收報2.57元。

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