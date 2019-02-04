踏入9月首個交易日，港股受多方負面因素夾擊，早段曾挫逾200點。

恒指今早低開96點後，暫最多下跌219點或0.85%，低見25505點，成交暫錄277億元；國企指數暫報10047點，跌36點或0.4%，成交暫錄69億元。

地產及濠賭股拖低大市。摩通發表報告，指本港地產股由高峰至今已下跌達19%，但相信仍未完全反應近期因素，料股價仍將進一步下滑。信置（0083）現跌近半成，為跌幅最大藍籌；新地（0016）跌2.25%；九倉置業（1997）跌2.2%；恒地（0012）及新世界（0017）跌2%；長實（1113）雖連日獲李嘉誠基金會斥10億元增持，惟仍跌1.5%。

濠賭股則受到8月份博彩數字欠佳拖累，金沙（1928）及銀娛（0027）分別下跌近4%及3%。澳博（0880）挫3.6%；美高梅（2282）跌3.3%；永利澳門（1128）跌2.8%；新濠（0200）跌逾2%。

另外，港鐵（0066）接連受到示威活動影響，車站設施受損及個別車站需全日暫停運作，股價連跌三日，今早再挫3.8%，低見43.65元，創自今年2月以來低位。

騰訊（0700）逆市做好，現升1.4%，報329.2元；平保（2318）亦升0.4%。

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