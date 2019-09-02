中美本月續談判 本港政局仍不穩 9月開局料偏軟

踏入9月份，中美兩國如期互徵關稅，美國總統特朗普則表示中美經貿代表仍計劃本月在華盛頓舉行面對面經貿磋商，亞太區股市今早開市偏軟，而本港政治局勢持續不穩，分析普遍看淡9月開局表現。

道指上周五收報26,403點，升41點或0.16%；標指收報2,926點，升1點或0.06%；納指收報7,962點，跌10點或0.13%。港股ADR比例指數收報25632點，跌89點。

今日焦點股份可留意：

本港周末示威活動持續，港鐵（0066）周日更有三個車站因損毁需暫停運作。可留意港鐵表現。

澳門8月博彩收入錄242.62億元（澳門元‧下同），連跌兩個月，按年減少8.6%，不但跌幅超過預期，更是自2016年8月以來最大跌幅。分析認為，澳門博彩收入下滑受累於香港示威活動，令由香港前往澳門的內地遊客減少。濠賭股料今日受壓。

另外，新濠國際（0200）上周公布，中期盈利4.62億元，按年增長34.1%。

社會運動未有止息迹象，但新盤銷售仍熾熱。會德豐（0020）將軍澳日出康城9A期MARINI昨日以折實平均實呎15,075元推9B期GRAND MARINI首批101伙，首日收約300票，超額認購近兩倍。地產股或有望扭轉近期劣勢。

多間內銀股上周五公布業績，農行（1288）公布，中期純利1214.5億元(人民幣．下同)，同比升4.9%，不派中期息。中國銀行（3988）中期純利為1140.48億元，按年上升4.6%，不派中期息。中銀香港（2388）中期業績，期內扣除向其他股權工具持有者支付股息6.95億元，股東應佔溢利只為172.54億元，實際按年減少1.75%。

另外，兗州媒業（1171）上周五公布中期純利升23%，中期每10股派發現金股利10元，AH股皆值得留意。