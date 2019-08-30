繼匯豐及恒生（0011）後，中銀香港（2388）亦推出措施支持中小企。該行指出，參與「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」的現有貸款客戶，可獲退回最近6個月的利息，上限為兩萬元，無須申請，退息款項最早可於今年9月份存入賬戶。上述退息安排亦適用於今年12月31日或以前生效的全新貸款客戶。

中銀香港同時為申請「中小企融資擔保計劃」的客戶提供首兩年高達100％貸款擔保費回贈，回贈金額上限由5萬元增至10萬元。

另外，經中銀香港成功申請「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」貸款的客戶，一律享有豁免手續費的優惠。全新客戶申請「中小企融資擔保計劃」或「中小企業信貸保證計劃」，並開立商業理財賬戶，可享開戶手續費全免優惠。這兩項優惠有效期至2022年6月30日。

該行同時推出「小企專項貸款計劃」，凡符合指定貸款條件而提交齊備文件的客戶，最快可於1日內完成審批，3日內落實提款。計劃備有分期貸款及循環貸款可供選擇，並提供特優利率，最高貸款金額高達200萬元，還款期長達60個月。申請客戶無須提供任何抵押品。