【密密增持】李嘉誠基金會9日內斥10億增持長實集團
文章日期：2019年8月30日 17:26
在本地示威及外圍因素影響下，地產股持續走弱，曾發聲明「黃台之瓜 何堪再摘」的長和創辦人李嘉誠則繼本月20、22、23日以逾4.3億元密密增持長實（1113）後，再在本周一至四（即26-29日）連續四日再增持撐股價，四日分別以平均價每股53.0989元、54.4801元、54.9050元及54.7806元購入長實共1052.4萬股，涉資5.7億元。兩輪共七個交易日增持涉及超過10億元。
據指，李嘉誠及長實集團主席李澤鉅透過李嘉誠基金會增持，在增持後，李嘉誠於長實持股將由33.6%升至33.88%﹔長和系主席李澤鉅持股則由33.66%升至33.95%。
在本月20日、8月22日及8月23日，李嘉誠基金會分別以每股平均價55.2992元、54.2922元及54.6365元，購入長實共786.85萬股，合共涉資4.3198億元。
長實今日收報53.25元，跌2.29%﹔長和（0001）報68.3元，跌0.73%。
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