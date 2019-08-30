中銀香港（2388）公佈6月底止中期業績，期內扣除向其他股權工具持有者支付股息6.95億元，股東應佔溢利只為172.54億元，實際按年減少1.75%。期內貸款及其他賬項減值準備淨撥備，減少2億元，主要是去年下半年考慮經濟前景因素變化而更新預期信用損失模型參數所致。每股派中期息為0.545元，與去年同期持平。

該行期內的淨利息收入受惠於淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動，按年增加12.2%，達199.03億元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.69%，按年上升13個基點，主要由於市場利率按年上升，以及其積極主動管理資產及負債，貸存利差擴闊，債券投資及其他債務工具的平均收益率上升，以及淨無息資金貢獻上升所致。

至於淨服務費及佣金收入方面，則只有60.46億元，按年跌6.6%，主要由於投資市場氣氛轉弱，證券經紀及基金分銷佣收入分別下跌35.9%及15.9%所拖累。期內受本地零售消費下降影響，信用卡佣金收入亦減少5.7%，只佔16.35億元。期內的信用卡貸款撇賬比率為1.35%，按年下降0.12個百分點。

上半年度的淨交易性收益為18.29億元，按年下跌10.8%，受到市場利率變動引致若干債券投資及利率工具組合的市場劃價變化，利率工具及公平值對沖的項目錄得淨交易性虧損，達到4.89億元。整體的成本對收入比率為25.81%。

在香港貸款業務，則按年上升6%，達1.35萬億元。期內總減值準備達60.32億元，較去年底增加11.31%；總減值準備佔客戶貸款之比率為0.45%，較去年底增加0.2個百分點。同時，受惠於內地及東南亞地區使用的客戶貸款增長，在香港以外使用之貸款增加5.6%。貿易融資上升23%，達150.8億元。存款總額則達2.02萬億元，較去年底增加6.3%。

按業務劃分，個人銀行受惠於淨利息收入提升，除稅前溢利為64.54億元，按年增長9.2%。企業銀行則受淨服務費及佣金收入減少，及因為提取減值準備淨撥備增加拖累，除稅前溢利為80.65億元，按年減少1.1%。財資業務則在淨交易性收益及其他金融資產之淨收益增長帶動下，除稅前溢利為50.74億元，按年上升5.6%。保險業務則因為利率下跌令保險準備金提撥增加，除稅前溢利按年下跌7.7%至5.51億元。在區域經營方面，現時該行在東南亞8國設有經營性機構，提取減值準備前之淨經營收入為13.89億元，按年增長22.8%。