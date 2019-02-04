中美貿易談判憧憬使美股上升，港股今早隨外圍高開308點，但中午路透報道，中國曾拒絕香港政府撤回逃犯條例的提議，市場認為香港局勢可能面臨更大不確定性，令港股情緒悲觀，港股曾跌最多167點，低見25536點。恒指收市升21點或0.08%，報25724點，成交金額873億元，上升10.7%；國指升90點或0.91%，報10083點。繼續維持10天線升穿20天線，但50天線跌穿250天線的情況。

光銀國際駐香港研究主管林樵基指，路透爆出有關消息後，港股情緒有些悲觀，如果條例不能撤回的話，示威情況可能會維持比較長的時間，市場不穩定性上升。

石油股全日保持向上，績佳兼獲大行唱好的中海油（0883）升5.41%，收報11.7元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）升3.73%，收報3.89元。中石化（0386）亦跌升1.32%，收報4.59元。

連日回購兼手遊獲批推出，騰訊（0700）升1.44%，收報324.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點。

藥股先升後回，石藥（1093）跌2.61%，收報15.68元，是跌幅最大的藍籌，中生製藥（1177）曾創新高12.16元，收市則回軟，收報11.66元，無升跌。

路透傳出中國曾拒絕香港政府撤回逃犯條例的提議，反修例受累股偏軟，友邦（1299）跌0.52%，收報76.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。本地地產股下跌，恒地（0012）跌0.54%，收報36.5元；新地（0016）跌1.77%，收報111.1元；新世界發展（0017）跌1.81%，收報9.78元；長實集團（1113）跌2.29%，收報53.25元；信置（0083）跌1.75%，收報11.2元；領展（0823）跌1.62%，收報88元。曾在示威遊行時封站、飛站的港鐵（0066）跌2.05%，收報45.4元。

中美貿易談判憧憬，貿易股普遍向上。創科實業（0669）升1.69%，收報54.2元、申洲國際（2313）升0.47%，收報106.5元、舜宇（2382）升4.02%，收報108.7元，不過萬洲（0288）跌1.1%，收報6.31元。而9月10日蘋果將宣布新iPhone，瑞聲（2018）升0.44%，收報33.9元。

恒指過去5個交易日累跌1.73%或454點，中生累升8.16%，是本周累升最多的藍籌，其後為舜宇、中信（0267），分別升3.5%及2.6%。本周表現最差的則是瑞聲，累跌8.2%，其後為申洲、蒙牛（2319）分別累跌5.7%及5.4%。

國指過去5個交易日累跌1.09%或111點，表現最好的是中國華融（2799）累升9.8%，其後為中國信達資產管理（1359）、安踏（2020）分別升6.5%及4.6%。表現最差的是新華人壽（1336）跌12.8%，其後為中國太保（2601）、申洲，分別8.4%及5.7%。

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