香港零售銷售連跌6個月，政府統計處公布，本港今年7月零售總銷貨價值估計為344億元，按年跌11.4%，勝市場預期的跌12.5%，較6月跌6.7%擴大4.7個百分點，是自2016年2月以來最大跌幅。與去年同期比較，今年首7個月的零售業總銷貨價值跌3.8%。扣除期間價格變動後，7月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌13%，首7個月計跌4.4%。

分類產品方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌24.4%，服裝跌13%；電器及其他未分類耐用消費品跌17.4%，藥物及化妝品按年跌16.1%，百貨公司亦跌10.4%。民生消費方面，食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）跌2.3%，新鮮蔬果升5.6%、其他未分類食品跌8.6%，超級市場仍有升幅，按年升1%。

政府發言人表示，零售業銷售7月進一步轉差，錄得雙位數按年跌幅，反映本地消費情緒疲軟，以及近期本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的重大干擾。發言人又稱，中美貿易摩擦升溫、經濟狀況欠佳的因素將繼續影響消費情緒，行業銷售短期內將維持疲弱。如果涉及暴力的社會事件不能平息，零售業甚或會進一步惡化，政府會密切留意相關情況。