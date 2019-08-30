招商局港口（0144）中期業績顯然，受中美貿易摩擦影響，上半年其香港集裝箱吞吐量按年減少5.8%至272.8萬TEU，但招商局港口董事總經理白景濤認為，不能單靠吞吐量去衡量香港的國際航運中心地位有變。

白景濤指，雖然香港已不是全球吞吐量最高的港口，但國際航運中心還要考量到航運、海事服務、金融配套及營商環境等因素，所以香港吞吐量的下跌「無傷大雅，其航運中心地位仍在」。白景濤更指，有這些因素，就算深圳也取代不了香港的國際航運中心角色。

不過，白景濤表示，近月香港局勢對營商環境造成非常不好影響，如持續會造成危險，但相信港府有能力解決事件。

招商局港口於中期年報提及要搭建港航聯盟，白景濤澄清並非像航運公司組成聯盟那種概念，而是公司與其他港口和船公司之間的協作，透過合作去提高效益，降低物流成本。

上半年公司佔90%股權的巴西TCP港口吞吐量年增70%，主要是農產品及肉製品出口增加，白景濤也直言，巴西是中美貿易摩擦中的受益者，吞吐量增加也是意料之中。而在貿易摩擦之下，加上去年出售深圳赤灣港，料全年吞吐量按年單位數增長，維持在超過1億TEU的目標。

白景濤也直言，在內外部不明朗下，中國經濟下行壓力大，在此形勢下，招商局港口會採取擴張與營運並重的方針，一方面提升已有港口的質量，另一方面也會按需要尋找收購機會，例如東南亞的港口，公司亦已有工作團隊到東南亞實地考察，看有沒適合項目，例如可滿足船公司需要的中轉港口。

記者：陳子凌

其他報道：

【公司業績】招商局港口中期多賺兩成 中期息0.22元