宏安集團（1222）主席鄧清河表示，樓市後市視乎施政報告協助年青人上車買樓的政策而定，料上車盤的波幅在10%以內，大單位的樓價跌幅大些。旗下宏安地產（1243）會在港多些推出剛性需求較大的一房及開放式單位，甚至物色投資民生商場的機會，同時亦部署與內地發展商合作，在深圳及東莞物色發展住宅的機會。

他說，集團最近參與屯門景秀里住宅用地投標，但地皮面積太細，認為指標作用不大。最終樓市後市視乎施政報告內協助市民及年青人置業的措施而定。

宏安地產執行董事程德韻補充，一手市場銷售速度雖然放慢，但是仍然健康，一、二房及開放式單位去貨較快，三房或以上需要在現樓階段才銷情較好。目前旗下樓盤大埔道薈蕎正打造新的示範單位，集中58間一、二房單位及2間連天台單位，油塘曦臺只餘25伙兩房戶及特色單位待售，泓碧則集中推售三房單位、特色戶及洋房。到明年底該集團部署推出青衣的一房戶及開放式單位。至於薄扶林的豪宅需時兩年才推出。

該集團另一執行董事鄧灝康表示，近期集團購入銀湖．天峰及The Parkside的零售項目，樓面呎價為2萬元，兩者均屬鄰里式商場，並聯同美國私募基金合作，期望可擴大租務组合及管理費收入，甚至將宏安集團（1222）的街市置入。另集團正物色到東莞及深圳，與內房企業合作開發住宅。

記者：陳偉燊

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