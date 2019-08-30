國際評級機構標普發表報告，預計香港政府會因持續的反政府示威而錄得財政赤字，並強調如果香港政府失去了過往一直享受的政策自主，對政府信譽的支持會被削弱。

報告指出，6月份開始的一連串反政府示威震撼了整個城市，亦引起國際關注。在機場的示威活動更嚴重影響了航班，同一時間示威亦引發了暴力。

標普信貸分析師Kim Eng Tan 指出，香港的「AA+」長期信貸評級仍然得到良好的支持，這反映在高收入、政府龐大的財政儲備及強大的對外優勢，而金融體系亦有公信力及相當穩定。

不過報告強調，示威活動將拖慢經濟的表現，並將導致政府錄得財政赤字。近日香港政府宣布的紓困措施規模為190億元，多於預計中的183億元財政盈餘。

如果香港的經濟表現持續疲弱，財政靈活度受到結構性的損害，香港的強勁信貸基礎將會被削弱。短期而言，政治風險是對香港信貸評級的最大風險，若緊張局勢持續，可能會導致「一國兩制」受損。現時該行相信這情况發生機會不大，但如果香港政府失去了過往一直享受的政策自主，對政府信譽的支持會被削弱。

標普重申，此報告並沒有對香港的信貸評級作出任何調整。

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