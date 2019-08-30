最近2個多月，香港發生連串示威及衝突，宏安集團（1222）主席鄧清河表示，旗下街市雖然受惠於更多市民留家用膳，生意多了二至三成，但是影響到創業意欲，不敢承租街市舖位，致招租反應不及預期，甚至放慢。至於位元堂（0897）方面，已停開新舖，自由行區店舖生意更大跌四至五成，民生區店舖生意亦跌三成，正爭取續租時調減租金共渡時艱，已獲其中一、二個業主減租三至四成。若未獲續租減租者，唯有將相關舖位業務結束。

他又說，現時位元堂在港共有65間店舖，期望最少維持60間繼續營運。目前除有1、2個舖位獲減租之外，亦有業主洽商改以特許形式運作下去，但是他們偏向爭取減租。每月平均會有1至2個店舖租约到期。同時集團目前只會凍結人手，並無計劃裁員。至於在內地方面，仍在營運50間分店，用作打造品牌，並預期1、2年後在大灣區的生意會增多。位元堂執行董事鄧梅芬補充，集團正聯同横琴的產業園合作，並部署好研發產品，打入大灣區市場。

位元堂執行董事鄧蕙敏補充，6、7月份同店銷售下跌四成左右，自由行所到區域受影響較大，民生區消費反而集中在平日周一至五，周六、日生意則很靜，因此需要調整營業時間。

在港生意淡靜同時，反而澳門生意穩步上升，短期會增開2間店舖，並與賭場合作。

記者：陳偉燊