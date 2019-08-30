上年憑一篇「特朗普無毛澤東的智慧」成為上市界「大文豪」的中國地產（1838）主席汪世忠今日再獻新猷，在中期業績管理層分析及討論中，再批特朗普衰在有勇無謀，「一陣間大徵中國產品關稅，一陣間把中國列為匯率操縱國，更將加徵關稅在全球開花」，是「與世結仇」，收尾就係「聰明反被聰明誤」。

在這篇口語、書面語、文言文夾雜兼不分段落的「潮文」中，汪世忠再次大讚「中國人擁有毛澤東的大智慧：君子報仇，十年不晚，又話兩軍相對，哀者必勝」。而狡詐非聰明的特朗普發起癲來，好可能搞到全球經濟衰退，但好在集團在大陸負債僅四十多億元，並處理已近尾聲，只是有的項目所在地政策變得太快，純屬不可控制，延誤了項目開發進度，但集團當努力在其中獲取進展。

中國地產管理層討論及分析中的業務回顧及展望全文︰

「邱吉爾睿智、勇敢、激情、慈愛，終能帶領英國人在二戰中戰勝了納粹德軍，正所謂，將在謀而不在勇。特朗普則哀在有勇無謀：一陣間大徵中國產品關稅，一陣間把中國列為匯率操縱國，更將加徵關稅在全球開花，搞到地球這口鍋裡的粥少了許多，當然與世結仇啦，收尾係「象以齒焚身，蚌以珠剖體」，即「聰明反被聰明誤」。何況，中國人擁有毛澤東的大智慧：君子報仇，十年不晚，又話：兩軍相對，哀者必勝。環顧全球，特朗普（狡詐非聰明）發起癲來，好可能搞到全球經濟衰退，好在本集團在大陸負債僅肆拾幾億銀（處理已近尾聲），只是有的項目所在地政策變得太快，純屬不可控制，延誤了項目開發進度，自然，本集團當努力在其中獲取進展。」

不過，大文豪上身的中國地產股價一般，年初至今跌近24%，今日暫報0.84元，無升跌。