中美貿易角力緩和憧憬談判，港股跟隨美股向上，高開308點，不過其後升幅收窄至最低103點，報25807點，恒指半日升177點或0.69%，報25880點，成交金額442億元；國指升132點或1.33%，報10125點。走勢上，續出現10天線升穿20天線，及50天線跌穿250天線的情況。

業績後獲大行唱好的中海油（0883）升6.67%，收報11.84元，是升幅最大的藍籌，摩根士丹利發表報告指，中海油上半年業績樂觀、派息水平理想，優秀的成本控制將是長期競爭優勢；重申其為三大石油巨頭中首選。花旗、中金等分析師也稱中海油業績高於預期。同樣於績後獲大行唱好的中石油（0857）亦升4.8%，收報3.93元。

本地地產股股下跌，新地（0016）跌2.39%，收報110.4元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。恒地（0012）跌0.82%，收報36.4元；新世界發展（0017）跌1.2%，收報9.84元；長實集團（1113）跌1.28%，收報53.8元；信置（0083）跌0.88%，收報11.3元。

第六批進口遊戲版號已下發，其中，騰訊（0700）有兩款遊戲獲批，包括《紙境奇緣》、《戰場女武神》。騰訊升1.81%，收報326元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點。

憧憬中美貿易戰緩和，舜宇（2382）升6.22%，收報111元、創科實業（0669）升2.81%，收報54.8元、萬洲（0288）升0.16%，收報6.39元。

蘋果宣布在9月10日舉行發布會，料新款IPhone手機將亮相。瑞聲（2018）升1.93%，收報34.4元。

國策刺激汽車消費，汽車股續升，吉利（0175）升1.84%，收報12.2元、比亞迪（1211）升4.3%、北京汽車（1958）升4.17%、廣汽（2238）升3.2%、華晨（1114）升3%。

國務院常務會議確定，促體育消費、增進教育公平，361度（1361）升3.8%，報1.6元、李寧（2331）升1.9%，曾升至24.15元，創52周高。

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