恒指升177點，收報25880點，成交金額442億元。中美緊張關係緩和，美股大升1.2%，亞洲股市跟隨。市況高開低走，格局呈強股調整或升勢放緩，落後股則表現較佳，例如石藥（1093）、青島啤（0168）逆市下跌，金價和金礦股也受壓，中海油（0883）則急彈6.7%，工行（1398）也升2%，連日下跌的騰訊（0700）也反彈1.8%。感覺似淡倉平倉而強勢股獲利，這種反彈不是很好的設局。

走勢上，恒指本周一裂口低開後反覆回升，形成一個小雙底格局，現時期指頸線大約位於26200點水平，未平倉合約為13萬張左右，數量不多，反映現水平投資者都沒有很明確看法，仍是跟隨消息作部署，不要輕言破頸線就高追。

9月份中方應會到訪美國進行談判，局勢發展會牽動後市。另外，國慶七十周年前夕，本港局勢也存在重大變數，昨日民陣召集人及多位示威申請人遇襲後，今早則有多位社運人士被捕。政府以極強硬手段打壓，示威者勢將有更激烈抗爭，9月份也是一個敏感的時刻。

今早本地地產股也普遍逆市下跌，新地（0016）更大跌2.4%。一方面是香港局勢不明朗，而新地又出現首位共產黨黨員獨董，當市場認為已染紅，估值也會下降。另一個問題是本地地產股多於內地有大量投資，市場都擔心不知何時要服從黨而要犧牲公司利益。

中長線的變數太多無法分析。但微觀來看，最重要的還是新盤銷售如何。從億京荃灣新盤映日灣來看，3張價單合共570個單位已全部售出，市場承接力全無問題。微觀來看，市場氣氛雖差，但又有誰會減價賣樓？相信除了準備移民者，實際會減價放售的都不多，故中原指數至今下跌幅度相當輕微。現時市場看法相當悲觀，但實際情況卻不差，當新盤再度應市，料會刺激股價回升，進取者不妨小注逢低吸，龍頭新地（0016）、新世界（0017）都可考慮，擔心內地業務的話，則可選中國資產比重較低的信和（0083）。

張兆聰

明報首席評論員