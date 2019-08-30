招商局港口（0144）中期純利65.29億元，按年19.8%，主要受到期內出售前海若干地塊並確認稅後的處置收益32.81億元。每股基本盈利1.9607元，派每股中期息0.22元。收入按年跌19.7%至44.64億元，毛利按年跌22.6%至19.57億元，收入減少主要是去年出售赤灣港航股權影響。

集團歸屬於權益持有者的經常性溢利為20.45億元，按年跌5.8%，來自港口業務的經常性溢利為26.51億元，按年跌4.9%。

至於來自港口核心業務的收入按年跌21.4%，至41.45億元﹔上半年完成集裝箱吞吐量5,456萬TEU，按年增長1.4%。其中，內地港口項目完成集裝箱吞吐量4,052萬TEU，按年增1.3%；香港及台灣地區共完成集裝箱吞吐量355萬TEU，按年減少4.7%；海外地區港口項目共完成集裝箱吞吐量1,049萬TEU，按年增長4%。

集團上半年淨負債與淨資產之比率約為34.3%，現金約港幣67.71億元。

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