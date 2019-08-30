石油石化股造好，「三桶油」方面，中海油（0883）升穿20天線(11.52元)，曾高見11.84元，最多升6.67%，現漲6.31%，報11.8元；中石油（0857）升4.8%，報3.93元；中石化（0386）升2.43%，報4.64元。

石化股方面，安東油服（3337）漲5.2%，報0.81元；中石化油服（1033）漲3.7%，報0.84元；宏華（0196）升3.64%，報0.57元；上石化（0338）升2.28%，報2.24元；中石化冠德（0934）升1.97%，報3.11元；中海油服（2883）升1.25%，報9.7元；昆侖能源（0135）升0.15%，報6.84元。

摩根士丹利發表報告指，中海油上半年業績樂觀、派息水平理想，優秀的成本控制將是長期競爭優勢；重申其為三大石油巨頭中首選。花旗、中金等分析師也稱中海油業績高於預期。

大摩指，中海油上半年成本控制再現驚喜，總成本同比下降5%，好於預期。相信有足夠的中國海上和境外管道項目可以支撐中海油未來幾年的發展。

花旗表示，中海油上半年核心淨利潤高於預期，主要來自更高的油價和良好的成本控制；維持「買入」評級和16元的目標價。

中金維持「跑贏大市」評級，以及15.5元的目標價。

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