渣打大中華區策略師劉潔和Terry Chan發表報告指，若美國對中國商品宣布的加稅措施全部實施，中國對美出口平均關稅水平將從當前的10.6%上升至21.4%，人民幣從當前位置貶值4%至7.35才能對沖。

報告認為，中美在2020年美國大選前達成貿易協議的可能性很小，預計中國當局將繼續容忍人民幣匯率貶值來對沖關稅，因此，將2019年、2020年底人民幣兌美元的預測，分別由6.86降至7.23，以及由6.82降至7.32。

報告認為，中國的外匯政策已經發生變化，人民幣沒有新的防守位置，不過，資本外流受到抑制，在岸人民幣貶值節奏在控制之下，並得到近期基本面的支持，預計近期將繼續通過中間價調控來平抑市場波動，而不是改變市場走勢。又預計，離岸人民幣流動性管理將繼續成為頻繁使用的工具，包括繼續發行離岸央票。

另一方面，報告又認為，中美兩國利息差擴大，亦對人民幣構成支持，而中國股票和債券繼續納入國際指數，預計外資的投資組合流入在下半年將繼續增加。

在岸人民幣目前最低位為7.1582，貶值137點子，現報7.1518，貶值73點子；而離岸人民幣最多曾貶值163點子，報7.1602，現報7.1543，貶值104點子。

早前，美銀預計人民幣年底跌至7.5，而瑞銀預計明年見7.3。

美銀：人民幣年底跌至7.5

離岸人民幣逼7.2 兌港元跌穿91 逾11年新低 瑞銀：明年見7.3

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