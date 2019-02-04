中美貿易談判有緩和跡象，恒指今早高開308點或1.2%，報26011點，成交金額16億元；國指今早高開130點或1.32%，報10123點。

昨日公布業績的中海油（0883）升4.14%，報11.56元，是升幅最大的藍籌，中海油上半年純利按年上升18.75%，至302.53億元人民幣(下同)。營業利潤按年上升5.02%，至433.1億元。中期息派每股0.33元，按年上升10%。

而同樣於昨日公布業績的中石油（0857）亦升2.4%，報3.84港元。中石油第二季錄得純利181.68億元，按年升5.1％，勝市場預期。集團派發中期股息每股0.06988元，中期特別股息每股0.00777元，合計每股0.07765元。

推高大市的重磅股有友邦（1299）升2.15%，報78.3港元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點。而另一重磅股騰訊（0700）升2.12%，報327港元，則貢獻55點。原國家新聞出版廣電總局官方顯示，第六批進口遊戲版號已下發，其中，騰訊有兩款遊戲獲批，包括《紙境奇緣》、《戰場女武神》。

中電（0002）跌0.67%，報81.85港元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

信置（0083）公布全年業績。截至今年6月底止財年，集團錄得純利69.149億港元，同比大跌50.6%；每股基本盈利1.03港元，末期息每股派41港仙，連同已經派發的中期息14港仙，全年派息55港仙。開市升0.88%，報11.5港元。

蘋果宣布在9月10日舉行發布會，料新款IPhone手機將亮相。瑞聲（2018）升1.93%，報34.4港元。

中美貿易角力緩和，舜宇（2382）升1.53%，報106.1港元，創科實業（0669）升2.81%，報54.8港元、萬洲（0288）升0.78%，報6.43港元。

工商銀行（1398）公布上半年業績，純利上升4.66%至1679.31億元，略好過市場預期增長4.2%。不派中期息。開市升0.82%，報4.93港元。

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