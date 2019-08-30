美國總統特朗普表示，美國和中國約定今天就貿易問題進行磋商，但他沒有提供任何細節。特朗普是在被問到9月與中國的談判是否仍將進行時作出此回應。

昨日，中國商務部新聞發言人高峰表示，中方反制手段是充足的，但在當前形勢下，認為應該討論的問題是取消對5500億美元中國商品進一步加徵關稅，防止貿易戰繼續升級，中方正就此與美方進行嚴正交涉。當被問及這是否意味著中國不會對美國最新升級關稅戰之舉採取反制措施時，高峰沒有詳細說明，只是重申上述評論。

高峰亦指出，貿易戰升級不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益，當前最重要的是為雙方繼續磋商創造必要條件。同時亦重申國務院副總理劉鶴的言論，即中國堅決反對貿易戰升級，願意以冷靜的態度通過磋商與合作解決問題。高峰又指，如果下月中方赴美談判，雙方應該共同努力、創造條件，推動磋商取得進展。

另外，中國國務院關稅稅則委員會發表有關負責人的答記者問，指對原產於美國的750億美元商品加徵關稅的清單中，有部分商品已經納入前兩批可申請排除範圍，而其中未納入前兩批可申請排除範圍的商品，將納入第三批可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公佈。

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