【開市焦點】港股ADR升107點 留意貿易相關股
文章日期：2019年8月30日 08:50
中美貿易談判有緩和跡象，美股三大指數向上，升幅屆乎1.24%至1.46%，港股ADR亦升107點或0.42%，報25811點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.22%，折合報320.9元；匯控（0005）升0.5%，折合報56.43元；建行（0939）升0.56%，折合報5.8元。
今日焦點股份可留意：
中美貿易談判有緩和跡象，留意貿易相關股。
蘋果宣布在9月10日舉行發布會，料新款IPhone手機將亮相。留意蘋果相關股。
工商銀行（1398）公布上半年業績，純利上升4.66%至1679.31億元（人民幣，下同），略好過市場預期增長4.2%。不派中期息。
中石油（0857）第二季錄得181.68億元，按年升5.1％，勝市場預期。集團派發中期股息每股0.06988元，中期特別股息每股0.00777元，合計每股0.07765元。
中國海洋石油（0883）公布上半年業績，純利按年上升18.75%，至302.53億元。營業利潤按年上升5.02%，至433.1億元。中期息派每股0.33元，按年上升10%。
信置（0083）公布全年業績。截至今年6月底止財年，集團錄得純利69.149億元，同比大跌50.6%；每股基本盈利1.03元，末期息每股派41仙，連同已經派發的中期息14仙，全年派息55仙。
原國家新聞出版廣電總局官方顯示，第六批進口遊戲版號已下發，其中，騰訊（0700）有兩款遊戲獲批，包括《紙境奇緣》、《戰場女武神》。
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