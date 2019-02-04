中國商務部新聞發言人高峰昨日表示，當前應該討論取消對中國商品進一步加徴關稅，防止貿易戰繼續升級，中方正就此與美方進行嚴正交涉；加上，美國總統特朗普表示有一個不同級別的對話，兩個消息使市場認為中美貿易緊張局勢有緩和跡象，美股道指連升兩日。

道瓊斯工業平均指數收漲326點，升幅1.26%，報26362點。標普500指數收漲36點，升幅1.27%，報2924點。納斯達克綜合指數收漲116點，或1.49%，報7973點。

家得寶升2.42%，報227.32美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而強生跌0.34%，報128.24元，拖低道指2點。

科技股方面，蘋果收市報209.01元，升1.69%，谷歌母公司Alphabet收市報1194.24元，升1.74%，亞馬遜收市報1786.4元，升1.25%，Facebook收市報185.57元，升2.09%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.05%，報376點。德國DAX指數收漲1.18%，報11838點；法國CAC 40指數漲1.52%，報5449點；英國富時100指數收漲0.98%，報7184點。