建設銀行（0939）首席財務官許一鳴表示，隨著人民銀行推出新的貸款市場報價利率報價機制（LPR）後，該行以LPR提供的新增貸款佔比已經超過50%，達56%水平，已超過全年要達30%的要求。他又預期，下半年的淨息差水平會在現有水平穩定下來後，可能會略降1至2個基點。

他又說，實施LPR後，今年預期對建行的淨息差影響不到1億元（人民幣、下同），今年稍後及明年帶來的影響會大一些，但是因為全行業推行，因此對全行影響公平。他預期，公司及個人貸款定價有望下降，住房貸款息率則會上升。

該行行長劉桂平進一步稱，建行被委託參與接管及托管，在過去2至3個月工作有序及順利進行，符合甚至超過預期，各方反應良好。建行會應銀保監要求以市場化原則處理。除了包商之外，他亦見，在處理錦州銀行（0416）亦有其他新的方式，他相信有利處理好中小金融機構的問題，究竟哪個方式較好，還是以能夠有利有序處理為最好。其採取的方式，有別於工商銀行（1398）以子公司入股錦州銀行的不同，建行此刻未有研究入股那些细銀行，以後再出現機會才再關注。

副行長廖林續稱，上半年不良貸款率較去年底降0.03個百分點，撥備覆蓋率连218%。他說，建行有信心在下半年保持資產質量穩中向好，風險可控，並強調其非信貸導向，因此不會大量押注高風險行業，而是分散向不同行業借貸。逾期貸款方面出現壓力，但大抵保持，逾期30天之內的貸款佔比亦很少。董事會秘書胡昌苗補充，中美貿易戰不斷升級，對中國經濟肯定有影響，但是因為中國經濟動力尚足及仍有對策，因此影響可控，該行在貿易相關放款相對較少，受影響會少一些。

至於在對美國及當地分行運作有否受中美關係比前緊張影響，廖林稱，建行在對美業務的反洗錢工作會繼續推進管理，重點提升合規工作，尤其在纽约分行加強配備全面合規管理，亦與美國監管機構溝通順暢，滿足當地要求，並加強對前線同事培訓，因此未見發生重大風險情況。

在派息方面，許一鳴稱，派息比率從過往35%，降至33%，到近3年保持在30%，主要是從全盤考慮，靠內生資本保持資本充足率。隨監管要求日高，加上派息比率比同業高，因此認為這個派息水平適合，並维持全年度才派息。至於成本比率只有27%，他認為，這反映員工付出較多，如經濟越發展，他們也希望員工所得相對上升，因此若大股東允許下，冀將有關比率提高至30%，但是非他一人可以決定。

記者：陳偉燊