今日網上流傳翠華（1314）的調味料包裝涉嫌影射警察為卡通狗，包裝胡椒粉又印有「出椒」字句，即有人呼籲罷食翠華餐廳，集團下午澄清指，包裝早於2015年推出，沒有任何影射意味，指有人刻意抹黑，或有意破壞集團聲譽。記者今午到訪尖沙嘴分店，侍應先是指胡椒粉已派光，問及包裝是否屬實，則稱「呢個答唔到，有咩問返顧客服務部」，包裝白糖就照舊在於桌上任取。

根據網上流傳的相片，包裝白糖、咖啡糖、胡椒粉、鹽均印有卡通圖案，其中胡椒粉印有「出椒」、白糖及咖啡糖背部包裝印有「下一代 睇我哋」，有網民即在連登討論區發文指「翠華變左黃？」。

翠華的聲明指出，集團在2015年品牌重塑計劃中，除了重新設計商標及制服，亦有設計一系列「奶油豬卡通圖案」，即包裝調味料的卡通圖案。另外，「下一代 睇我哋」原意是從源頭中著手，呼籲客人嚮應環保。聲明續指，就網上失實的流傳，有人刻意抹黑，或別有用心破壞集團聲譽，會保留法律追究權利。

記者於今日下午到訪尖沙嘴一間翠華，所有桌上仍提供印有「下一代 睇我哋」的白糖及咖啡糖，不過包裝鹽就是另一包裝。當記者向侍應索取胡椒粉時，該名侍應先是指「已經派哂」，被問到是否有「出椒」包裝，侍應先笑了一笑，再稱「呢個答唔到你，有咩問返顧客服務部」。

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