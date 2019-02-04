香港電視（1137）上半年淨虧損1.55億元，較去年同期虧損1.39億元擴大，公司將HKTVmall全年訂單總商品交易額（GMV）目標下調至27.5億元，又將年底O2O店數量目標由120間降至65間。港視主席王維基更首次提到，冀透過改善毛利率水平，以及每月平均GMV增至3億元，於2021年底或之前集團EBITDA可由負轉正。

他指出，任何政治性事件都一定影響經濟，不過公司多為民生類消費，放緩O2O店的擴張步伐是看到現時的不穩定因素，消費意欲未有以往暢旺，因此保留實力。他強調，港視7、8月GMV仍有增長，分別為2.27億及2.3億元只是升幅有所放緩。他認為，不論是社會事件與否，消費者都「少咗落街」，生意增長動力包括顧客人數以及購買次數增加，不認為增加是因為網民杯葛同業「士多」，因HKTVmall有三分二交易額來自電器及化妝品等商品，士多沒有出售相關產品。

被問到有言論指，港視是唯一的「示威受惠股」，王維基直指「唔好話我哋發呢啲災難財」，事件令大家都不開心，不過「都係要買米、出前一丁」，公司會以更好的服務取得生意增長。他又笑言，近日的「VIP日」次數增加，是希望「唔開心嘅日子俾啲開心大家」。

港視中午公布業績，股價收市急跌14.1%，報3.71元。

記者：蕭嘉聰

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