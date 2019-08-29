中石油（0857）第二季錄得181.68億元（人民幣，下同），按年升5.1％，勝市場預期。集團派發中期股息每股0.06988元，中期特別股息每股0.00777元，合計每股0.07765元。

總結上半年，按國際財務報告準則，中石油多賺3.6％至284.23億元，營業收入按年增6.8％至1.2萬億元，基本每股收益為0.155元，按年增3.6％。

按業務分部計算，勘探與生產經營利潤為536.28億元，按年增長79.4％；煉油與化工經營利潤按年大減8成至49.67億元；銷售業務經營利潤按年減少57.7％至18.97億元；天然氣與管道業務經營利潤按年增13.6％至183.02億元，當中銷售進口氣及液化天然氣（LNG）同比減少6.5億立方米，淨虧損人民幣112.01億元，比上年同期減虧16.5％。

上半年集團原油產量4.52億桶，按年增長3.2％。可銷售天然氣產量19,643億立方英尺，比上年同期增長9.7％。油氣當量產量7.79億桶，按年增5.9％。平均實現原油價格為每桶62.85美元，按年下降4.5％，但剔除匯率影響後按年增長1.6％。油氣操作成本為每桶11.21美元，按年減少2.4％。

另外，上半年加工原油5.97億桶，按年增3.1％。生產成品油5,671.6萬噸，按年增 4.3％。共銷售汽油、煤油、柴油8,991.2萬噸，按年下降1.1％。

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