港股結束3連跌，隨著中國商務部表示中美一直保持有效溝通，港股尾市升幅擴大至最多99點，恒指收市升88點或0.34%，報25703點，成交金額788億元；國指升11點或0.12%，報9992點。

市場觀望中美貿易談判，恒指走勢亦同時出現黃金交叉與死亡交叉同時出現的情況。出現黃金交叉訊號的是由較短線的10天線(25941點)升穿20天線(25921點)所造成，而死亡交叉則是由50天線(27426點)跌穿250天線(27433點)。

中生製藥（1177）中午講解業績，執行董事及副總裁謝炘表示，相信未來發展更快，刺激中生股價午後再抽升，並創52周高的11.78元，收市升9.79%，收報11.66元，是升幅最大的藍籌。另一藥股藍籌，石藥（1093）升3.87%，收報16.1元。

業績符預期，但營業利益率擴張步伐較大行預期慢的蒙牛（2319）跌5.83%，收報31.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.73%，收報76.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點；中移動（0941）跌0.89%，收報65.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

傳騰訊（0700）獲9家銀行65億美元貸款融資，騰訊收市升0.38%，收報320.2元。

新華保險（1336）上半年新業務價值下跌8.7%，新業務價值率跌12.6個百分點至38%，低於市場預期。新華保險收市報31.5元，跌6.1%。

都市麗人（2298）半年純利大跌近80%，市跌2.2%，報1.32元。

香港電視（1137）中期虧損擴大，兼下調全年訂單目標、減慢擴張，收市跌14.1%，報3.71元，曾急挫20.1%，低見3.45元。

中遠海港（1199）半年少賺12.5%，派息0.019美元，收市升3.2%，報6.76元。

日清食品（1475）半年多賺41%，不派息，收市跌6.2%，報6.4元。

兩間研究機構指，第二季三星、華為市佔率上升，瑞聲（2018）升0.6%，收報33.75元；舜宇（2382）升2.05%，收報104.5元。

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