國泰發稿指，國泰航空集團「員工行為守則」涵蓋多個範疇，重申「員工行為守則」 有關「舉報」 的章節並非新增項目。國泰日前向員工發修訂版「員工守則」，鼓勵就違規行為「發聲」，並增設舉報欄，稱會將收到的資料保密，以免舉報人遭報復。

國泰新聞稿指，「員工行為守則」概述公司預期員工的基本業務行為原則，及力求時刻處事公正、合乎道德情理、維護航空安全及質素的承諾。「員工行為守則」 涵蓋多個範疇，包括工作場所的互相尊重、人權、環境、健康及安全、利益衝突、採購規範、賭博、酒精及藥物、公司財產、保密及／或內部資料、知識產權、數據私隱、反賄賂、可能影響公司利益的行為、競爭與反壟斷、舉報、社交媒體及公務酬酢等等。

國泰指，致力營造合適的工作環境，以鼓勵員工主動提出可影響安全及保安的潛在事宜，並提供充份的保護。

同時又指，國泰就任何可能影響員工、顧客、業務伙伴、社區以及公眾的事宜，均會致力作出合乎道德情理的決策。公司會定期檢討和修訂「守則」，以確保秉持最高標準。

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