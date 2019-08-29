中港經濟增長雖然有所放缓，中國金融投資（下稱中金投）（0605）公司秘書及財務總監鍾展強表示，整體借貸需求仍強，上半年中港的貸款業務只需作500萬至600萬元減值而已，相對整體貸款组合約45億元而言並不大。反而集團會在去年8月建基於與中誠信託的合作，取得不超過13.2億元人民幣的資金渠道之外，在北京另與4至5間機構，洽商類似中誠信託的合作模式，及將資產證券化等，擴大融資渠道。

鍾展強指，因應中港經濟放缓，除了安排慢慢調低抵押率管控借貸風險，如客户將北京的物業抵押，因抵押品較優質及當地剛需支持下，京、深、港及重慶的物業預期不用大減值下，相信集團的貸款業務面對風險不大。香港市場客户因應市場進入轉捩點在預見到頂下而出貨，售價低5至10%，但是非財務關係而出貨。綜合言之，就算經濟下行而風險稍高，破產亦見增加，卻不影響市場及中小企對資金的需求，加上個人貸款佔比不高，壞帳率處於單位數字水平。

投資總監徐欣彤補充，集團不用對新收購的領達財務及惠信小貸增資，反而會在與信託合作上，及物色資產證券化方面，擴大融資渠道。銷售總監郁繼耀更指，資產證券化一般為時3至5年，並視情況再續期。同時集團亦正物色更多台灣在岸及其他地區的融資，幫助業務發展。按融資成本逾8厘，相對北京貸出款項賺取息率最高達36厘而言，可賺息差普遍有雙位數字，比香港的單位數字遠高。

在大灣區發展上，徐欣彤稱，除完成收購深圳的領達財務之外，暫時未有新的動作可供透露，但會研究開發當地的個人貸款市場。在金融科技開發方面，則因為與美國金融科技公司Enova合作做線上平台，料新增額外投資不多。

記者：陳偉燊

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