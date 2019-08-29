新華保險（1336）上半年新業務價值下跌8.7%，新業務價值率跌12.6個百分點至38%，低於市場預期。副總裁兼首席財務官楊征於電話會議表示，該行自去年底起開始轉變渠道、產品架構，影響延至上半年，個人保險和銀行保險渠道都有所下降。現時新業務價值率符合公司發展狀况，希望保持行業較好的水平。

保險代理是內險主要銷售渠道，業內上半年增長放慢，但新華達歷來新高，首席執行官李全指，該行現時策略追求發展，進入快速增長，會在政策、財力、培訓上提供支持。

未來3至5年，李全希望穩定保持在第一梯隊，各項指標率超過相同規模同業的平均值。 目前則希望達到同業的平均值。提升保障業務價值，和年金業務規模，保持第一梯隊的市場地位。

對於投資，楊征指壽險企業配置以固定收益資產為主，該行已增配長債應對利率下行，今年長債佔比是歷來最高。他又指，國家經濟改革，鼓勵對企業直接融資，為股權配置提供機會，另外地方債亦為壽險企業提供配置固定收益資產，未來會逐步減少非標準資產配置佔比。

記者：歐陽偉昉

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