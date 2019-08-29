中國生物製藥（1177）執行董事及副總裁謝炘表示，由於集團在腫瘤科醫藥的研發佔比逾四成，比目前整體銷售佔比20.5%為高，加上腫瘤科藥很多項目均為大項目、創新藥及PD 1產品，相信未來發展更快。他不排除腫瘤科醫藥產品最終在今、明年起，超逾集團原有另一銷售比重最大的肝病用藥，肝病用藥此前面對降價問題，致上半年收入按年下跌1.4%。

他又指，集團在研發佔銷售比重，一般未有封頂，但下半年的情況連同上半年拉勻，不一定在全年企於13%水平，但是相比內地藥廠投入研發費用佔銷售比重3%或以上為高，卻比外國個別同業達到25%為低。

同時，集團留意到市場有較多創新藥的公司出現，他們會從中物色併購具備獨家品種產品的機會。他更預期，連同今年餘下時間會拿到30種新藥的批文，到明、後年會分別爭取18種及24種新藥的批文。當中PD1及PDL1估計可以在今、明兩交獲批，產品售價會比外國同類產品平宜數十個百分點。

此外，該集團手上有數億元金融資產投資，謝炘說，該等投資均與香港的上市大公司有關，過去幾年都有增值，就算近期市況波動，均未有太受影響。

記者：陳偉燊

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