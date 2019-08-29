【公司業績】香港電視中期虧損擴大 下調全年訂單目標 減慢擴張
文章日期：2019年8月29日 12:56
香港電視（1137）公布中期業績，淨虧損1.55億元，較去年同期虧損1.39億元擴大，不派中期息。同時宣布下調全年訂單目標，及減慢O2O門市擴展計劃。
香港電視指，過去幾個月受香港經濟放緩影響，香港電視不能完全擺脫經濟減緩而帶來的影響，雖然上半年訂單錄得強勁增長，但預計當前不利的營商環境，將會令2019年下半年的增長放緩。雖然7、8月訂單總商品交易額與6月相似或略好，但亦不得不對全年訂單總商品交易額的目標作出修訂。將全年按訂單量計總商品交易額由32億元減少至27.5億元，及減慢O2O門市擴展計劃，於2019年12月前，由增加至120間減少至65間。
2019年7月的訂單總商品交易額為2.27億元，8月的估算為2.3億元，6月為2.25億元。今年上半年訂單總商品交易額12.85億元，按年升57.4%。上半年平均訂單值約530元。
其他財務表現方面，於HKTVmall及╱或HoKoBuy購物的獨立客戶由去年上半年的42.7萬名升至56.6萬名。上半年營業額增加61%至6.25億元。毛利率由23.5%升至24.9%，毛利率及混合佣金率由2018年上半年20.1%升至2019年上半年21.2%。
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