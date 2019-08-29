恒指微微低開後向下，早市最多跌242點、低見25372點回穩，半日收報25524點，跌91點或0.36%；國指跌0.63%。大市半日成交404億元，成交疲弱。

醫藥股昨天回吐，今早迅速回勇，中生製藥（1177）升逾半成；石藥（1093）升近2%。蒙牛（2319）業績符預期，但股價受壓，跌近6%。汽車、科技、內房、內險股都有沽壓，吉利（0175）、小米（1810）、融創（1918）跌約2%以上。本地銀行、地產、濠賭股跌幅較大。

首都機場（0694）上周升穿50天線，守穩整固；公司將於今天公布業績，可以留意。首都機場去年非航空性業務收入按年增長33%，達60億元人民幣，超越航空業務收入約53億元人幣；期內特許經營收入增長近四成半，零售部分佔比最大，增速最強，收入增長超過八成，主要去年免稅業務開始執行新的合約，令公司分享比例有明顯增長，加上高消費能力的國際旅客吞吐量增長，配合促銷活動，帶動免稅業務銷售額增長所致。

早前獲高盛發表報告看好首都機場，預期公司未來一兩年可以增加旅客消費，並調高未來3年盈利預測4%至13%，目標價由7.5元上調至8.1元，評級由中性升至買入。走勢上，首都機場月中低位回升，上周升穿6.4元阻力，上7元有待突破，升破將有機會挑戰7.5元。回調宜守6.4元。

劉思明

明報資深評論員