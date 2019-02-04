合景泰富（1813）上半年核心利潤增28.1%至25.135億元人民幣(下同)，純利增175%至59.635億元，每股盈利1.879元，中期股息0.32元，按年增28%，派息比率為四成。

集團早前公布首席財務官徐錦添辭職，改任集團高級顧問。主席孔健岷表示，徐轉任高級顧問後將負責多元化業務，隨著經營性收入增加，集團會打造生態圈，酒店等品牌成熟後有能力加快輕資產的品牌輸出。至於分拆商業、酒店或物業管理業務的時間表，孔健岷表示持開放態度，會按經營情況找適當時機分拆。

集團曾預計2020年大概有25億到30億的經營性收入，在2019年上半年已達10.71億元，按年達51%，管理層預計仍會加速，因為下半年預計會新增開業十間木蓮莊酒店，共有9個新購物中心會在2020至2021年間陸續投入經營。集團目前已開業經營8個寫字樓、8個購物中心、13個酒店。

至於開發業務方面，集團頭七月已完成全年目標850億元的50.3%，下半年集團可售貨值將達1000億元，當中新推貨量佔76%。集團在截至中期，權益後土地儲備1780萬平方米，平均成本5000元每平方米，總可售貨值5030億元。上半年新增土地儲備權益後200萬平方米，貨值達600億元。

問到集團在啟德的合作項目，孔健岷指，會按自己節奏推盤，認為近期樓市仍不錯，整體需求大，只要合適、不太貴仍會在港發展。啟德項目正申請預售樓花，至於推貨量則再決定。

記者：方楚茵