中信股份（0267）公布，截至6月底止，上半年淨利潤為335億元，按年上升9%，主要由於中信銀行表現良好，中信澳礦首次錄得盈利以及特鋼業務利潤大幅上升所致。董事會建議派發中期股息每股0.18元，較去年同期多派0.03元。

期內，淨利息收入為674.6億元，按年上升8.4%；淨手續費及佣金收入為349.29億元，按年升19%。金融板塊錄得255億元的淨利潤，較去年同期增加5%，增長主要來自於中信銀行。上半年信貸較為寬鬆的大環境下，中信銀行的資產顯著增長。

期內，中信信託淨利潤同比增長35%，主要由於其固有業務表現良好。中信保誠人壽上半年保費收入錄得顯著增長，但由於對一項權益類投資做了計提減值，因此淨利潤與上年同期基本持平。中信證券上半年盈利同比增長16%。

上半年，非金融板塊中，製造業利潤上升46%至35億元，特鋼和重工業務的淨利潤均錄得大幅增長，中信泰富特鋼盈利上升61%。資源能源業務利潤上升64%至21億元，這得益於中信澳礦的首次盈利，主要是由於鐵礦石價格走強以及持續的降本增效，但未來仍受到不可控因素的威脅，包括需要獲得項目生命期內的重要批文及相關土地等。

截至六月底，中信股份的現金及備用信貸總額達267億元。

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