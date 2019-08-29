【港股午市】恒指半日跌91點 藥股反彈 蒙牛跌5.8%
文章日期：2019年8月29日 12:21
市場延續觀望走勢，恒指低開9點後，最低見25372點，跌242點，最高則見25607點，跌7點，半日收市跌91點或0.36%，報25524點，成交金額403億元；國指跌62點或0.63%，報9918點。
藥股反彈，中生製藥（1177）升5.27%，收報11.18元，是升幅最大的藍籌，業績符預期，但營業利潤擴張步伐較預期慢的蒙牛（2319）跌5.83%，收報31.5元，是跌幅最大的藍籌。
中電（0002）亦大幅反彈，升穿10天線(81.38元)，高位82.45元，亦曾升穿20天線(82.41元)，半日收報82.05元，升3.14%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；中移動（0941）跌0.12%，收報64.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
騰訊（0700）公布，集團於周三在市場回購12.22萬股，回購價介乎319.6至322元，涉資3922萬元。騰訊股價今早偏軟，最低見312.2元，跌2.13%，見近八個月低位，收報317.6元，跌0.44%。
建設銀行（0939）公布上半年業績，純利按年上升4.87%，至1541.9億元人民幣，好過市場預期。不過，業績增長較去年放緩，拖累股價表現。建行收報5.74元，跌1.03%。其他內銀方面，工行（1398）跌0.2%，收報4.88元；交行（3328）升0.2%，收報5.1元；中行（3988）跌0.34%，收報2.95元。
兩間研究機構先後發表報告，指全球第二季手機銷售按年下跌，而三星、華為市佔率上升。瑞聲（2018）跌0.75%，收報33.3元；舜宇（2382）升1.27%，收報103.7元。
中國恒大（3333）公布，截至6月底止純利149.2億元人民幣，按年下跌51.6%；撇除投資物業重估後，核心業務利潤為303.5億元人民幣，利潤率為13.4%，不派中期息。半日收報16.62元，跌4.26%。
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