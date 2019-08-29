每逢10月，環球投資者都神經緊張，因為對外國人而言，10月是股災月。但對香港人來說，最刻骨銘心的記憶是在8月。21年前的昨天，是香港政府動用外匯基金入市打大鱷的最後一天，經過半個月的努力，擊退了國際著名投資者索羅斯。這是一段不爭的史實，已經寫進環球金融史冊，不容他人故意篡改。

政協稱「中央撥巨資」擊退索羅斯

當我第一次見到全國政協委員高彥明在報章廣告上說，1998年中央「調撥巨額資金到香港，徹底打敗了索羅斯」，其實心裏對這些謠言已經有點麻木，因為近年來每次港匯下跌，回顧歷史時，總會有人提出這種說法。但如果因為麻木而不有所作為，最終得益的就是造謠者。

讓我們回顧1998年8月14日，時任財政司長曾蔭權的演說，他說「為打擊炒家操控市場的行為，我已經行使外匯基金條例給予我的權力，指示金管局動用外匯基金，在股票和期貨市場採取適當的相應行動。」這裏很清楚提到，所動用的是外匯基金，是香港人的血汗錢。據政府紀錄，入市持續兩周，直至當年的8月28日。翌年，政府把買入的港股以ETF形式沽出，成立了盈富基金（2800），這個基金今年踏入20周年。上述的所有救市行動都有根有據，有政府文件紀錄。

但在內地，事實被扭曲了。一些在內地長大的人總是說，他們自小被教育是中央動用巨額資金救了香港。其實香港政府入市的事，在內地並非禁忌，只要在「百度百科」或「知乎」搜一下，現在仍能看到事實的真相。有時候，即使資訊透明，也有人寧願被蒙蔽，寧願繼續裝睡。

動用外匯基金有根據 事實不容扭曲

近日聯繫匯率再次受到挑戰，由於香港銀行體系總結餘持續收縮，港匯連日走弱，多隻對冲基金都在對賭港元會與美元脫鈎，香港重新成為環球炒家的目標。但香港政府未至於要入市打大鱷，因為這些炒家都忽略了一個事實，是香港的貨幣基礎總額，有超過1.6萬億元。他們着眼於540億元的總結餘，其實，1.07萬億元的外匯基金票據，才是政府未動用的子彈。

亂推《緊急法》 只會讓大鱷飽食遠颺

然而，今天我不求政府入市，只求政府不要愚蠢得成為這班大鱷的推手。在現時的情况下，無論示威衝突如何升級、如何激烈，未至於撼動到香港的金融市場基礎。若政府鹵莽推行《緊急法》，將會令企業及投資者撤資，加劇港匯的跌勢。到時這批早已對聯匯脫鈎下了賭注的對冲基金將可以沽出認沽期權，大撈一筆，然後飽食遠颺。

21年前的港府信心滿滿地與國際大鱷一戰，今天的港府卻抱着「攬炒」的信念，任由民怨繼續升級。歷史會記載這一切，但願沒有人再惡意篡改。

李曉佳