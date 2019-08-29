路透引述鑄金商、銀行高層報道，印有主要鑄造商標志的冒牌金條流入全球市場，過去3年在摩通的金庫中發現價值至少5000萬美元的冒牌金條。

報道指，發現的冒牌公斤金條(kilobar)至少1000條，據報屬高仿水平，可能還有數千條尚未發現，可能還有更多在市場流通。

冒牌金條並非表面鍍金的假金條，而是真黃金，且純度很高，只是鑄造商標志是偽冒。鑄造商會在金條表面印上識別信息，包括其標誌、純度、重量、以及獨一無二的識別碼。而據報摩通在2017年下半年在金庫中發現至少兩條印有相同識別碼的金條。

摩通拒絕直接回應，但聲明沒有發生引致公司或客戶損失的事件。

冒牌金條最主要的問題是來源地，有可能是來自被制裁的國家，利用冒牌來避過制裁、由地下市場進入國際市場，從而以較高價格出售黃金；而接收金條的機構，例如珠寶商、銀行等，都有可能在無意中違反全球性禁止來歷不明、或源自犯罪組織的金屬流通規定。

目前還不清楚該批被發現的金條是由誰生產，但企業高管和銀行人士告訴路透，他們認為多數來自中國，通過香港、日本和泰國的交易商和貿易商行進入市場。中國是全球最大的黃金生產國和進口國。只要被這些地區的主流黃金交易商所認可，這類金條就可以迅速進入全球各地的供應鏈中。

諮詢公司GFMS Refinitiv的貴金屬研究主管Cameron Alexander說，據估計每年有400至600噸黃金藏在汽車後備箱和廂式送貨車裡，從中國內地偷運到香港，其中多數是公斤金條。香港海關稱，過去10年裡沒有接到有關冒牌公斤金條的投訴。GFMS Refinitiv對全球黃金流動進行詳細研究。

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