恒指今早開市變化不大，今早低開9點或0.04%，報25606點，成交金額14億元；國指今早低開14點或0.15%，報9965點。

長實集團（1113）升1.82%，報56元，是升幅最大的藍籌，昨日創新高的蒙牛（2319）開市急跌5.98%，報31.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1%，報76.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；中移動（0941）跌1.82%，報64.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下、本地工程公司安樂工程（1977）公布上市後首份業績，截至今年6月底止上半年純利急跌逾五成至1.08億元，中期息每股派3.85仙。安樂工程去年上半年營業額創新高，但上市後首個半年即告大幅回落，營業額按年跌34%至20.79億元。開市報0.95元，升3.2%。

建設銀行（0939）公布上半年業績，純利按年上升4.87%，至1541.9億元人民幣，好過市場預期。開市報5.77元，跌0.5%。

國泰航空（0293）企業事務董事唐偉邦表示，國泰身為環球航空公司和商業機構，有責任必須完全遵守航班營運地區的所有法規，遵從該些法規是確保公司能夠營運的前提。開市報10.12元，升0.19%。

中國恒大（3333）公布，截至6月底止純利149.2億元(人民幣‧下同)，按年下跌51.6%；撇除投資物業重估後，核心業務利潤為303.5億元，利潤率為13.4%，每股盈利1.136元，不派中期息。開市報17.4元，升0.23%。

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