中美貿易談判進程各有各說法，美國副總統彭斯的幕僚長Marc Short受訪時稱，美國和中國一直在就貿易問題進行電話溝通，而中國外交部早前仍表示沒有聽說過中美周末通話，市場無法預測中美貿易戰的新發展，美股交投清淡。美國上周原油庫存大降1000萬桶，遠多於預測的285萬桶，油價向上，推高油股，美股道指低開64點後，低位跌140點，高位升263點。

道瓊斯工業平均指數收漲258點，升幅1.01%，報26036點。標普500指數收漲18點，升幅0.66%，報2887點。納斯達克綜合指數收漲29點，或0.39%，報7856點。

波音升1.48%，報359.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而強生跌0.74%，報128.68元，拖低道指6點。

科技股方面，蘋果收市報205.53元，升0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報1173.75元，升0.25%，亞馬遜收市報1764.25元，升0.13%，Facebook收市報181.76元，升0.25%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報372點。德國DAX指數收跌0.25%，報11701點；法國CAC 40指數跌0.34%，報5368點；英國富時100指數收漲0.36%，報7114點。